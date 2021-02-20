Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Ligde 19 puan ile 15'inci sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekibin Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerindeki idmanı, teknik direktör Reha Erginer gözetiminde gerçekleştirildi.
Bolu ekibi yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Antrenmanın ardından Beypiliç Boluspor, yarın İstanbul'daki 15 Temmuz Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak Tuzlaspor maçı için İstanbul'a hareket etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz