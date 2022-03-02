Boluspor Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Canlı maç izle! Boluspor Trabzonspor maçı izle!

Boluspor Tuzlaspor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı merak ediliyor.Spor Toto 1.Lig'de 22. haftanın erteleme maçında Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor'u ağırlıyor. Boluspor ve Tuzlaspor karşılaşması futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilirken, maçın yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

BOLUSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - Tuzlaspor 2 Mart Çarşamba günü saat 14:30'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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