Boluspor Telafi Peşinde

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı,"İnşallah Ümraniyespor maçının telafisini Gazişehir Gaziantep ile yapacağız." dedi.

Ligde 27 puanla 7. sırada yer alan Boluspor'un kulüp başkanı Çarıkçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısını değerlendirdi.

İkinci yarıya Giresunspor galibiyetiyle başladıklarını anımsatan Çarıkçı, bu galibiyetin kulüp yöneticileri başta olmak üzere teknik heyet, futbolcular ve taraftarları mutlu ettiğini belirtti.

Çarıkçı, geçtiğimiz pazar günü kendi sahalarında 1-0 kaybettikleri Ümraniyespor maçına da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu hafta da çok güzel bir hafta oldu. Maçtan önce yaklaşık 3-4 bin seyirci doğuda savaşan Mehmetçik'e büyük bir gösteri yaptı. Allah razı olsun. Taraftarımız gerçekten stadı doldurdu. Bu maç da inşallah 3 puan alırız dedik. Futbolda hiç beklemediğimiz bir skor tablosu ortaya çıktı. Maçın içerisinde 3-4 net pozisyon, 3-4 tane daha iyi pozisyonlar vardı ama atamadık. Sonuçta bir hatadan dolayı da golü yedik. Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu."

Ümraniyespor karşısında oynadıkları iyi futbolun herkesi memnun etmesine rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını belirten Çarıkçı, "Artık geçtiğimiz haftayı unuttuk. Bu haftaki Gazişehir Gaziantep maçına odaklandık. İnşallah Ümraniyespor maçının telafisini Gaziantep'te yapacağız. Takımımız cuma günü Gaziantep'e hareket edecek. İnşallah bu maçta 3 puan alırız." ifadelerini kullandı.