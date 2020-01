Boluspor Teknik Direktörü Özköylü, basın toplantısında isyan etti

22.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:52

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde giden kötü gidişat ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Birileri burada bu kulüp kötü olsun diye dua edenler var. Boluspor küme düştüğü zaman zil takıp oynayacak mısınız?" diyerek isyan etti.



TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan Boluspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Cezalı olması nedeniyle Osmanlıspor maçının ardından değerlendirme yapamayan Osman Özköylü, haftalık gerçekleştirdiği toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Açıklamasında yapayalnız olduklarını ifade eden Özköylü, Boluspor taraftarına ve Bolu'nun ileri gelenlerine takıma destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.



"Bizi çok şaşırttı"



Osmanlıspor karşısında takımın performansına şaşırdıklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çıktığımız maçta ortaya koyduğumuz oyun, aldığımız sonuç üzüntümüzü kat kat artırdı. Çünkü çok iyi geçen bir transfer dönemi, çok iyi geçen bir kamp dönemi, çok iyi oynanmış 2 tane hazırlık maçı. Oradaki gördüklerimizin karşılığında çok umutlu olduğumuz bir Osmanlıspor maçı ama o geçirdiğimiz süreçle alakası olmayan bir oyun ve alakası olmayan bir oyuncu grubu. Bu tabi ki bizi de çok şaşırttı. Hayal kırıklığına uğrattı. Her oyuncunun isteği, sahadaki mücadelesi bizi lig için fazlasıyla umutlandırmıştı. Belki bütçe olarak da, kalite olarak da kat kat olduğumuz bir Osmanlıspor takımı genç bir takım olmasının, mücadele eden bir takım olmasının, birlikte oynamayı bilen bir takım olmasının avantajını kullanarak kalemize 2 tane top geldi, 2 gol yedik" dedi.



"Mücadele etmediğiniz zaman istediğimiz sonucu alamıyoruz"



Antrenmanda uyguladıklarını sahaya yansıtamadıklarını belirten Özköylü, "Maç kazanmak için bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Antrenman seviyemiz çok iyi, antrenman kalitemiz çok iyi, taktik antrenmanlarda yaptığımız planlamalar doğru işliyor ama maalesef sahaya çıktığımız zaman her şeyin tam tersi olduğu bir görüntü sahaya yansıyor. Enerji olmadığı zaman, mücadele etmediğiniz zaman, sahada kavga etmediğiniz zaman maalesef istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz.Bu lig sadece kaliteyle oynanan bir lig asla değil. Bunu oyuncu grubumuzun artık anlaması gerekiyor. Defalarda anlattık, defalarca konuştuk. Her şeyi planlıyorsun ama sahaya çıktığın zaman planladığın her şeyin tam tersi bir görüntü olunca bu sefer ne yapacağın konusunda yeni planlara gitmek zorunda kalıyorsun. Yeni arayışlara gitmek zorunda kalıyorsun" diye konuştu.



"Boluspor küme düştüğünde ne yapacaksınız?"



Taraftarların ve kendisine Bolusporluyum diyenlerin destek vermelerini isteyen Osman Özköylü, "Eğer buradaki taraftar, basın, dışarıdaki eski yönetici, başkan, 'Biz Bolusporluyuz, Bolu'yu seviyoruz, biz Boluluyuz' diyorsa en azından bu dönemde herkes bu takımın etrafında birleşmeli. Küs mü, gelsin şu 3-4 ay için o küslüğünü bir kenara atsın. Takıma ve bizlere destek versin. Taraftarımız gelsin antrenmanda takımını desteklesin. Oyunculara olan güvenini belirtsin. Eski yöneticilerimiz, başkanlarımız gelsin. Şehrin ileri gelenleri gelsin. Biz yapayalnızız. Birileri de bunu görsün. Birileri burada bu kulüp kötü olsun diye dua edenler var. Ne kazanç elde edeceksiniz buradan. Beklentiniz ne? Böyle kötü bir durum, böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Bunun kime faydası olacak? Boluspor'a zararı olacak. Boluspor küme düştüğü zaman ne yapacaksınız? Zil takıp oynayacak mısınız? Burada birileri kötü olduğu zaman hoşunuza mı gidecek? Eğer gerçekten 'Biz Bolusporluyuz, biz Boluluyuz' diyen varsa biz onları bekliyoruz. Kimse kusura bakmasın ben Bolulu değilim ama ben şimdi bir Bolulu olandan daha fazla bu takım için uğraşıyorum. Bu benim için namus meselesi oldu. Gücüm yettiği yere kadar, başarabildiğim yere kadar bu takım için mücadele edeceğim. Benim takımım şimdi oluştu. İkinci yarıdaki takım benim takımım. Bütün sorumluluk bende" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA