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Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Bu süreçte bana yakışan neyse onu yapacağım. İstifa etmek gerekiyorsa istifa edeceğim. Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum.

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül:
21.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:48

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Bu süreçte bana yakışan neyse onu yapacağım. İstifa etmek gerekiyorsa istifa edeceğim. Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum." dedi.

Gül, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin bitmesine son 10 hafta kala göreve başladıklarını anımsattı.

Boluspor'un başına geldikleri ilk günden itibaren takımın ligde kalması gerektiğini söylediklerini aktaran Gül, "Giresunspor maçının dışındaki 9 haftalık süreçte bizim bir şekilde skor almamız gerekiyordu. Sonuç itibarıyla Boluspor ligde kalmıştır. Bizim için en önemli nokta buydu. Oyuncularımızın aidiyet duygusu ve yüksek enerjili olması bizim ligde kalmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesidir ama işin matematiği var, onu da görmek lazım. Biz 25'inci hafta geldik. 24 haftada 18 puan almış bir takım, 10 haftada 15 puan aldı. Bu çok ciddi bir başarıdır. Burada herkesin emeği vardır." ifadelerini kullandı.

"Düşme korkusunu çok yakından hisseden insanlar gördüm"

Gül, bir gazetecinin Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı'nın görevi bırakacağını açıkladığını aktarması üzerine, şu cevabı verdi:

"Bu süreçte bana yakışan neyse, onu yapacağım. İstifa etmek gerekiyorsa istifa edeceğim. Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum. O karar verildikten sonra da herkes için hayırlısı. Biz işimizin hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Hem futbolcular hem teknik ekip hem yönetimimiz bu süreci çok güzel şekilde geçirdik. Ben buraya ilk geldiğim dönemde herkeste değil ama düşme korkusunu çok yakından hisseden insanlar gördüm. Bunu insanların yüzünde hissettim. Böyle krizli dönemlerin çok ince dengeleri vardır. O dengeleri doğru yönetmek lazım. Krizin içinden çıkamazsanız, daha büyük krize girersiniz. Bu sefer de kaçınılmaz sonu yaşarsınız. Biz bu dönemi çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA

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