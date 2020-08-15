Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le sözleşme imzaladı TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da, teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da, teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Taşyürek'in yardımcılık görevlerine ise Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı getirildi.

Kaynak: AA