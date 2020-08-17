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Boluspor, Taşyürek yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Boluspor, Taşyürek yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
17.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:33

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Taşyürek, "Boluspor geçen seneki gibi son ana kadar ligde kalma mücadelesi verecek bir kulüp değil. Boluspor için en iyisi ne ise onu yapma çabası içerisindeyiz" dedi.

Boluspor, yeni teknik direktör Ahmet Taşyürek ile ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde takımla tanışma toplantısı yapan Taşyürek, daha sonra oyuncularla çalışmalara başladı. Çiçeği burnunda teknik adam, sahadaki yüksek enerjisi ile dikkat çekti. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Taşyürek, "Boluspor büyük bir camia. Burada bulunmamın en büyük sebebi 'Küçük Şehrin Büyük Sevdası' denilen, yıllardan beri en üst seviyelerde her şeyi görmüş bir şehrin takımı. Geçen sene son dakikada ligde kalmasıyla geçen bir süreç var. Baktığımız zaman yanılmıyorsam 13 yıldır bu ligde mücadele eden bir takım. Bazen yukarıda bazen de aşağıda seyreden bir temposu var. Ben de Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile bunu istişare ettik. Bir istikrarın sağlanması ve Boluspor'un hak ettiği yere gelmesiyle ilgili maddi ve manevi işlerin aşılmasıyla ilgili bir planlama yaptık. Yaklaşık 3 gündür neredeyse uyumadım. Bütün vaktimi Boluspor için harcıyorum. Bir yandan kadronun kurulması bir yandan ise mevcut kadronun oluşturulması için çabalıyoruz" diye konuştu. "SAHADA YÜZDE YÜZÜNÜ VEREN BİR BOLUSPOR OLACAK"Ahmet Taşyürek, "Ben şehrime şunu söyleyebilirim. Ben Ahmet Taşyürek olarak şu sözü verebilirim. Koşan, mücadele eden, sahada yüzde yüzünü vermeye çalışan ve bütün yüreğiyle armanın hakkını veren bir takım için çabalayacağız. Bugün başladık. Süre biraz az. Süre az olduğu için de yoğun çalışacağız. Pandemiden sonra federasyonun belirlediği bir tarih var. Biz hatasız bir şekilde takımımızı bu süre içerisinde hazırlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı."BOLUSPOR GEÇEN SENEKİ GİBİ SON ANA KADAR LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERECEK BİR KULÜP DEĞİL"Taşyürek, amaçlarının transferlerin erkenden aralarına katılması olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunu yaparken de şöyle yapıyoruz. A ismine gittiğimiz zaman o bizden süre istiyorsa eğer bizim B ve C isimlerimizin de hazırda ve imza aşamasında olması için gayet gösteriyoruz. Tabi Boluspor'a baktığınız zaman en son hocasını belirleyen ve en son toparlanan takım. Bu arayı kapatabileceğimiz biz zaman var. Bunu da çok çalışarak yapacağız. Başkanımızın tecrübesini gördüm. Enerjisini gördüm. Ben uyumuyorum ama Başkanımız ve yönetim kurulumuz da uyumuyor. Beyin fırtınası yapıyoruz. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Altını kalın kalemle çiziyorum. Boluspor geçen seneki gibi son ana kadar ligde kalma mücadelesi verecek bir kulüp değil. Boluspor için en iyisi ne ise bunu yapma çabası içerisindeyiz."

- Bolu

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Kaynak: DHA

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