Boluspor, Sportif Direktör Gözneli ile yollarını ayırdı
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Boluspor, Sportif Direktör Gözneli ile yollarını ayırdı

Boluspor, Sportif Direktör Gözneli ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Boluspor'da, 2020-2021 sezonunda Sportif Direktörlük görevinde bulunan Barbaros Vehbi Gözneli ile yollar ayrıldı.

Boluspor'da, 2020-2021 sezonunda Sportif Direktörlük görevinde bulunan Barbaros Vehbi Gözneli ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da 2020-2021 sezonunda Sportif Direktörlük yapan Barbaros Vehbi Gözneli'nin görevine son verildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda Sportif Direktörlük görevinde bulunan Barbaros Vehbi Gözneli ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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