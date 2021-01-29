Boluspor, Senegalli Papa Alioune Diouf'u renklerine bağladı
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Boluspor, Senegalli Papa Alioune Diouf'u renklerine bağladı

29.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:56
Boluspor, Senegalli Papa Alioune Diouf'u renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Senegalli kanat oyuncusu Papa Alioune Diouf'u kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Senegalli kanat oyuncusu Papa Alioune Diouf'u kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig'de son olarak İstanbulspor'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 3 kez Senegal Milli Takımı'nda görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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