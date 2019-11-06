Boluspor puan cetvelinde üst sıralara yaklaşmak istiyor

06.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:04

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, puan cetvelinde üst sıralara çıkmak istediklerini, Bursaspor'la oynayacakları maçın bu hedef için önemli olduğunu ifade etti.

Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmandaki Adanaspor karşılaşması ve pazar günü iç sahada yapacakları Bursaspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Adanaspor maçında aldıkları bir puanla yollarına devam ettiklerinin altını çizen Özköylü, "Çok istediğimiz performansı ortaya koyamadık ama her şeye rağmen deplasmanda alınan bir puanın sevincini yaşadığımız bir haftayı geride bıraktık." dedi.

Özköylü, performanslarını arttırıp sakat ve cezalı oyuncuların takıma katılmasıyla yollarına daha güçlü bir şekilde devam etmek istediklerini bildirdi.

Ligde çok sayıda zorlu karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çeken Özköylü, şunları söyledi:

"Zorlu maçlardan ilki bu hafta Bursaspor ile kendi sahamızda oynayacağımız maç. Çok iyi bir takıma karşı ve şu ana kadar ligde gösterdiği performansla ligin en başarılı takımlarından birisi olan bir Bursaspor var karşımızda. Biz de son haftalardaki toparlanma sürecini devam ettirerek kendi sahamızda oynayacağımız bu maçtan inşallah iyi bir sonuçla güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz çünkü ligde alınan her galibiyetin çok çok önemi var. Biz bir an önce alttaki gruptan uzaklaşıp yukarılara doğru yaklaşmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Tabii oynayacağımız Bursaspor maçı bu anlamda bizim adımıza oynayacağımız kritik maçlardan birisi."

Özköylü, Bursaspor'ın ligde en fazla galip gelen takımlardan biri olduğunu, kendilerinin de yükselişi devam ettirmek istediklerini aktardı.

Fenerbahçe'nin Yusuf Mert Tunç'u geri almak istediği iddiası

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özköylü, "Boluspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Mert Tunç'u Fenerbahçe'nin geri istediği" yönündeki iddialara ilişkin soruya, "Fenerbahçe kiralık verdiği oyuncuları takip ediyor. Gelip bizden de bilgi alıyorlar. Biz de oyuncularla ilgili genel düşüncelerimizi onlara aktarıyoruz. Onların nasıl bir planlama yaptığını, ne düşündüğünü bilemiyorum. Belki de şu anda sezon başından beri gelen süreçte Yusuf çok fazla şans bulamadı. Belki daha çok şans bulabileceği, daha çok oynayabileceği bir takıma kiralama konusunda Fenerbahçe kendi açısından bir karar almış olabilir. Bunu bizim kulübümüze bizim başkanımıza ilettiler mi bilmiyorum. Bu takımın teknik direktörü olarak bana böyle bir duyum gelmedi." yanıtını verdi.

Boluspor, TFF 1. Lig'de 9 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA