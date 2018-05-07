Boluspor Play-off Maçına Odaklandı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinin ilk maçında 11 Mayıs Cuma günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Boluspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanda daha sonra taktik ve teknik çalışmalar üzerinde duruldu.

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çarıkcı, Gazişehir Gaziantep ile yapacakları maçların dostluk ve kardeşlik içinde geçmesini temenni etti.

Boluspor'un 2 yıldır play-off'a kaldığını vurgulayan Çarıkcı, "Takımımız ayrıca 3 yıldır da play-off potasında yer alıyor. Bu sezon da ligde 60 puan aldık. Bu puan, Boluspor tarihinin en yüksek puanı. İlk defa da az gol yiyen bir takımız." diye konuştu.

Bu sezon ligde ilk 9 maçtan sonra teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yola devam ettiklerini hatırlatan Çarıkcı, şunları kaydetti:

"Bu sezon Boluspor müthiş bir başarı yakaladı; başta teknik kadro, futbolcular ve yönetim kurulumuz. Keşke play-off'a kalmasaydık, iki hafta önce şampiyon olsaydık. Boluspor bu sene bunu çok hak etti. Artık play-off'tayız. Cuma günü saat 21.00'de Gazişehir Gaziantep ile maçımız var. Bolu'nun esnafından, iş adamlarından bir tek şey istiyoruz, taraftarımız ile Gaziantep'e bekliyoruz. Taraftarımız olursa bize güç ve değer katar. Gazişehir Gaziantep maçından iyi bir skorla ayrılmak ve salı günü de Bolu'da kazanarak finale kalmak istiyoruz."