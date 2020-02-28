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Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

Boluspor'da ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Osman Özköylü'nün görevine son verildi.

28.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:52
Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

Boluspor'da ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör 'nün görevine son verildi.


Boluspor yönetimi, son oynanan Balıkesirspor maçı sonrası taraftarın istifaya davet ettiği Teknik Direktör Osman Özköylü ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda karışıklı anlaşılarak Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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