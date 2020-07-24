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Boluspor olağanüstü kongreye gidiyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yönetim kurulu toplantısında 8 Ağustos tarihinde olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı.

Boluspor olağanüstü kongreye gidiyor
24.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:25

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yönetim kurulu toplantısında 8 Ağustos tarihinde olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor Yönetim Kurulu, sabah saatlerinde kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde toplantı yaptı. Başkan Necip Çarıkcı yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda olağanüstü genel kurul yapma kararı alındı. Kararla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Boluspor Kulübü Derneği'nin 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' yapma kararı almıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 08.08.2020 tarihinde saat 15.00'de Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi Boluspor Halı Saha Tesisleri'nde yapılmasına, bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 15.08.2020 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca 11 yıl Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı'nın gerçekleştirilecek olan genel kurulda yeniden aday olmayacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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