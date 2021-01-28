Boluspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu renklerine bağladı
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Boluspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu renklerine bağladı

28.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:18
Boluspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı.

Bolu ekibinin, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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