Boluspor - Menemenspor maçının ardından

01.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:49

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Menemenspor karşılaşması 2-2'lik galibiyetle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Menemenspor karşısında 3 puanı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Osman Özöylü, "Bu kadar olağanüstü oynadığınız, bu kadar mücadele ettiğiniz, bu kadar çok pozisyona girdiğiniz, geriye düşmenize rağmen belki 4-5 farkı yakalayabileceğiniz maçta kaçırdığınız goller, atamadığınız final vuruşları. Futbolun kuralı işledi. Atamayana atarlar. Döndü top bizde gol oldu, üzgünüm. Bu kadar iyi oyuna, mücadeleye, futbolun bütün doğrularını ortaya koyan bir Boluspor var. Hem bu hafta için geçerli, hem geçen hafta kaybetmiş olmamıza rağmen Altınordu maçı için geçerli, bir önceki Bursaspor maçı için geçerli. Yani puan kaybediyoruz ama bir şeyler yapıyor bu takım. Bir şeyler ortaya koyuyor. Oyun olarak bence bu ligin en efektif en iyi oynayan takımlarından. Ne yaptığını bilerek oynuyor. Bunu en mükemmel şekilde yapmaya çalışıyor. Hatalar yapıyoruz. Bazen basit hatalar yapıyoruz. Maalesef bizim şanssızlığımız, yaptığımız en ufak hata gol olarak dönüyor. Hiç toleransımız yok. Rakipler hata yapıyor ama biz değerlendiremiyoruz. Belki orada biraz eksikliğimiz var. Çocukların emeğine, çalışmasına, gayretine, böylesine güzel bir oyunu galibiyetle süslenmemesine, 3 puanla süslenmemesine üzülüyorum. Biz doğru yoldayız. Doğru futbol oynuyoruz. Sahada doğru işler yapıyoruz. Bu bir şekilde sonuca ulaşacak" şeklinde konuştu.



Menemenspor cephesi



Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise, zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Hem Boluspor'un durumuyla ilgili hem de bizim dışarıdaki mücadele gücümüzden dolayı iyi bir maç olacağı belliydi. İyi de oldu. Öne de geçtik. Rakip de öne geçti. İlk yarı Boluspor bizden biraz daha iyi oynadı. İkinci yarı oyunu da skoru da dengeledik. Son dakikalarda iki taraf da kaçırdı. İki tarafa da gidebilirdi. Maçın hakkı beraberlik gibiydi. Berabere de kaldık. 1 puan aldık. Dışarıda alınan 1 puan 1 puandır. En azından dışarıdaki yenilmezlik serimizi de devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA