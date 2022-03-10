Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi - Haberler

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Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Boluspor-Menemenspor karşılaşması hafta sonu beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, Spor Toto 1. Lig 29. haftasında oynayacağımız Menemenspor karşılaşması 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak" denildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumartesi, Spor Toto, Boluspor, kar, Spor, Haberler

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