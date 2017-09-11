Boluspor-Manisaspor Maçının Ardından
- Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın açıklaması Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın açıklaması MANİSA - TFF 1.
- Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın açıklaması
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın açıklaması
MANİSA - TFF 1. Lig'de sahasında Boluspor'u 2-1 yenen Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Maçın ilk dakikalarında doldur-boşalta döndü oyun, fakat daha sonra üstünlüğü aldık." dedi. Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.tlu etmek istiyoruz."