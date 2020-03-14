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Boluspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Bursaspor, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

14.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:54
Boluspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Bursaspor, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, oyuncularının performansında düşüş olduğunu belirterek, kendilerine inanan oyuncularla devam etmek istediğini kaydetti. Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise, bir puanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ilk bölümlerinde rakip üzerinde baskıyı kurduklarını belirterek, golü bulduklarını ve ikinci golü de bulabilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Yaptıkları hatadan golü yediklerini ifade eden teknik direktör Üzülmez, "Yediğimiz golün ardından rakibe de direnç geldi. Oynamaya çalıştık, istekliydik. İkinci yarıda yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman kötü oluyor. Kazansaydık avantaj yakalayabilirdik, bazı oyuncuların bireysel performans düşüklüğü var. Rakibi de kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Risk aldığımız dönemlerde bir-iki pozisyonları var. Berabere biten bir maç bizim için kayıp ve üzüntü verici" dedi.

"BİZE İNANMIŞ, GÜVENEN OYUNCULARLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"Herkesin kalan haftalarda Bursaspor armasına destek vermesi gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, son vuruşlarda sorunlar yaşadıklarına işaret ederek, "Yaşlı bir takımız, zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Mücadele ediyoruz ancak bariz hatalarımız da var. Futbolda hatalar var ama şampiyonluk yolunda bu hataları yapmamamız lazım. Maç öncesinde risk alınmaması gerektiğini söylüyoruz, oyun içerisinde hatalar yapıyoruz. Seleznov gibi tecrübeli oyuncunun böyle golleri kaçırmaması lazım. Bize inanmış ve sonuna kadar güvenen oyuncularla devam etmek istiyorum. Sonuna kadar bu yarış devam edecektir, rakiplerimiz de puan kaybedecektir" diye konuştu.Üzülmez, maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin gelen soruyu ise, "İnsan sağlığı her şeyden önemli. Büyüklerimizin aldığı karara saygı duyacağız. Burada aslolan insandır, bazı oyuncuların da özellikle yabancı oyuncuların tedirgin olduğunu görüyoruz, şahsi düşüncem liglerin ertelenmesi olabilirdi" şeklinde yanıtladı."BİR PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise, çok iyi bir mücadelenin olduğunu vurgulayarak, "İki takımı da tebrik ediyorum. Biz aşağıda can derdindeyiz, Bursaspor şampiyonluğa oynuyor. İki takım da kazanabilirdi. Bizim için bir puan çok önemliydi. Puan veya puanlar için gelmiştik, kazanabilirdik. Oyun planladığımız gibi oldu, rakibin ikinci bölgede gelmesini bekledik, istediğimize de kavuştuk, golü bulduk. Bursaspor'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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