Boluspor maç gelirini depremzedelere bağışlayacak
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Boluspor maç gelirini depremzedelere bağışlayacak

TFF 1. Lig 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Boluspor, maçtan elde edilecek geliri Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderecek.

29.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:58
Boluspor maç gelirini depremzedelere bağışlayacak

TFF 1. Lig 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Boluspor, maçtan elde edilecek geliri 'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tüm bilet gelirinin Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacağı bildirildi.

Açıklamada, maç biletlerinin satışa sunulduğu belirtilerek, Bolu halkı maça davet edildi.

Kaynak: AA
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