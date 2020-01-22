: Boluspor ligde çıkış arıyor

22.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:07

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Ben devre arası yaptığımız transferlerden sonra söylediklerimin yüzde 100 arkasındayım. Bu süreci doğru şekilde atlattığımızda, bu takım ligde kaldığı zaman Allah'ın izniyle seneye ligin en iddialı takımı olacağız." dedi.

Özköylü, haftalık basın toplantısı kapsamında kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada, çok iyi geçen bir kamp ve transfer döneminden sonra oynanan 2 hazırlık maçında gördükleri Boluspor'u Osmanlıspor karşılaşmasında göremediklerini belirten Özköylü, "Çok umutlu olduğumuz bir Osmanlıspor maçı ama o geçirdiğimiz süreçle alakası olmayan bir oyun ve alakası olmayan bir oyuncu grubu. Bu tabii ki bizi de çok şaşırttı. Hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde konuştu.

"Bence harika oyuncular aldık"

Özköylü, bazı oyuncularının fiziksel olarak hazır olmadığının çok net olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle yeni transferlerimizden hepsinin hazır olmaması sıkıntılara sebep oldu. Biz mümkün olduğu kadar kulübümüze ve bize uygun oyuncular almaya çalıştık. Bence harika oyuncular aldık. Bu konuda benim hiç tereddüdüm yok ama eksikleri var. Maç eksiklerini tamamladıklarında bu ligde gerçekten iz bırakacak çok kaliteli oyunculara sahip olduk. Elimizdeki oyuncularla beraber takım kalitemizin çok yükseldiğini düşünüyorum ama kalitenin yüksek olması size maç kazandırmıyor."

Yönettiği takımın kendisi gibi hırslı ve azimli olması gerektiğine vurgu yapan Özköylü, "Sahada kavga etmeli. Mücadele etmeli. Bunu defalarca anlatmamıza rağmen bir türlü oyuncu grubuna bu enerjiyi geçiremedik. Onlar bu enerjiyi bir türlü sahaya koyamadı. Bu enerji olmadığı zaman, mücadele edip sahada kavga etmediğiniz zaman, maalesef istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Bu lig sadece kalite ile oynanan bir lig asla değil. Bunu oyuncu grubumuzun artık anlaması gerekiyor." diye konuştu.

Özköylü, takımına çok güvendiğini belirterek, bu takımın her şeyine kefil olduğunu dile getirdi.

Bolululara, Boluspor'a destek vermeleri çağrısında da bulunan Özköylü, şunları söyledi:

"Burada bir tane Boluspor var. Biz bu takımı bu sene zaten ligde tutacağız. Benim ondan yana hiçbir endişem, şüphem yok. Her yaşadığımız deneyim bizim için bir tecrübe. Sonuçlarını doğru çıkartırsak bu maçı kaybetmek bizi iyi yerlere getirecektir. Bunu biz yapacağız. Bu takımı toparlamamız gerekiyor. Burada iyi bir takım var. Çok güzel bir kulüp var. Bu takımın mutlaka bu ligde, hatta daha yukarılarda yer alması gerekiyor. Ben devre arası yaptığımız transferlerden sonra söylediklerimin yüzde 100 arkasındayım. Bu süreci doğru şekilde atlattığımızda, bu takım ligde kaldığı zaman Allah'ın izniyle seneye ligin en iddialı takımı olacağız. Bir gün bu takım kazanacak ve arkası gelecek. Buna inanıyorum. Bu oyuncu grubuna yüzde 100 kefilim."

Kaynak: AA

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