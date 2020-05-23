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Boluspor, korona virüs testlerinden temiz çıktı

Boluspor oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimine ikinci kez yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Boluspor, korona virüs testlerinden temiz çıktı
23.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:11

Boluspor oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimine ikinci kez yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

TFF 1. Lig'de 25 puan ile 15'inci sırada bulunan Boluspor, liglerin başlamasına günler kala ikinci kez korona virüs testinden çıktı. İlk yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı duyurulurken, kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, testlerin yine negatif çıktığı duyuruldu. Yapılan açıklama, "Başkanımız Necip Çarıkcı, Teknik Direktörümüz Fırat Gül ve yardımcıları, Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımız, idari ve destek ekibi çalışanlarımıza yapılan ikinci COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Koronavirüs salgınına karşı fedakarca görevlerini yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Kulübümüz, Ramazan Bayramı sonrası bir kez daha COVID-19 testinden geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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