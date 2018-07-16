Boluspor, Koçer ile Sözleşme İmzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Guido Koçer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda dış transfer yapan kırmızı-beyazlı kulüp, Boluspor formasını taşıyan oyuncularından sözleşmesi biten Guido Koçer ile devam etme kararı aldı. Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde 2 yıllık sözleşmeye imza atan Koçer, "Tekrardan tüm Boluspor taraftarına ve camiasına 'merhaba' diyorum. Biraz geç oldu ama tekrar anlaştığımız için mutluyum. 3-4 haftadır görüşme halindeydik ama önemli olan Boluspor'da kalmaktı. Tekrar burada olduğum için mutluyum. Umarım önümüzdeki sezon hak ettiğimiz Süper Lig'de oynayacağız" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)