25.10.2019 22:41

- Boluspor - Keçiörengücü maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:

"Çok önemli bir galibiyet aldık"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz:

"Önümüzdeki maçlara bakacağız"

BOLU - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Keçiörengücü karşılaşması, Bolsupor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özöylü, zor bir maç olduğunu belirterek, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Bu zaten maçtan önce oynadığımız rakibe baktığımız zaman çok net belli oluyordu. Çünkü oynadığı 8 maçta hiç mağlup olmamış sadece 3 gol yemiş ligin en istikrarlı ve en tempolu oynayan birbirini çok iyi tanıyan artık sahada öylesine ezbere bir oyun tarzı belirlemişler ki ilk yarı çok iyi başladık 30 dakika 2-0 öne geçene kadar. Her şeyi doğru yaptık onları oynatmadık. Önlerini kestik. Çok fazla onların oynamasına izin vermedik. Ama 2-0'dan sonra oyuncuların koruma psikolojisi her zaman oluyor. İster istemez o psikoloji oyuncular üzerinde etken oluyor. Çok büyük bir onur ve karakter mücadelesiydi. Çok önemli bir galibiyet aldık. Ligin tek yenilmeyen takımını yenmeyi başardık. Bu bize nasip oldu" dedi.

Keçiörengücü cephesi

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise, "Bugün maçın zor geçeceğini biliyorduk. İki tane bireysel hata golle sonuçlandı. İlk devre oyunumuzu da etkiledi. Takım da biraz demoralize oldu. Devre böyle kapandıktan sonra ikinci yarı iyi başladık. Hatta Boluspor 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla hücumları geliştirdik. Riskler aldık. Bu risklerin sonucunda golü bulduk. Golden sonra da yine yakaladık. Eğer yakaladığını atamıyorsan netice kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle Boluspor'u tebrik ediyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA