Boluspor, İrfan Başaran ile Sözleşme İmzaladı

TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen orta saha oyuncusu 27 yaşındaki İrfan Başaran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



İrfan Başaran, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Çarıkçı, "10 sene önce Galatasaray'dan alamadığımız İrfan Başaran ile anlaşmak bugüne nasip oldu. Kendisiyle 1 yıllık mukavele imzaladık. Özellikle Orduspor'da gösterdiği performans ile isim yapmıştır. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da iyi bir performans sergiledi. İnşallah Bolu'nun havası, güzelliğiyle beraber burada kendisinin çok daha verimli olacağını düşünüyorum" dedi.



İrfan Başaran ise kırmızı-beyazlı takıma şampiyonluk yolunda katkı sağlayacağına inandığını söyleyerek, "Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere burada çok güzel karşılandım. Büyük bir camiaya geldim. Sezon sonunda şampiyon olacağımızı ümit ediyorum. Bolu şehri de bunu taraftarıyla, camiasıyla hakediyor. Ben de inşallah şampiyonluk yolunda iyi katkı sağlarım ve hedefimize ulaşırız" diye konuştu.



- Bolu