Boluspor - Giresunspor maçının ardından

20.10.2019 20:00

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Boluspor'un Giresunspor'u 2-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri konuştu. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özöylü, ligin ilk galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti bu. Hem 3 puan anlamında çok önemli hem de takımın kaybolan öz güvenini yerine getirmesi açısından çok önemliydi. Bence 3 puandan daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum. Ama hala süperiz, mükemmeliz diyemem. Eksiklerimiz mutlaka var. Yeni bir takımız. Yeni bir oyun anlayışımız var. Yeni bir antrenman sisteminin içine girdi oyuncular. Yavaş yavaş buna adapte oluyorlar. Bu süreçte bazı zorluklar, sıkıntılar olacaktır ama her geçen gün üzerine koyarak giden, daha çok istediğimiz oyunu oynamaya çalışan, mücadele gücü artan, sahada mücadeleye girmeye başlayan, temaslı oyunu oynamaya başlayan bir Boluspor takımı olmaya başladı. Bugün iyi bir oyun vardı. Biraz gergindik, özellikle ilk yarı. Bu da çok normal çünkü haftalardır gelen kötü sonuçların getirdiği travma, psikolojik baskı, acaba kazanamazsak gibi gerginlikler maalesef futbolcuların gerçek kalitesini, gerçek oyununu oynamasına engel oldu. İkinci yarı konuştuk, anlattık. Daha sakin ve rahat olmalarını istedik. Topun bizde kalmasının çok önemli olduğunu anlattık. Güvenli pas yapmamız gerektiğini söyledik. Gelen ilk gol bizi rahatlattı. Rakibi de daha fazla strese soktu. İkinci golden sonra üçüncü, dördüncü golü de atabilirdik. Gol de yiyebilirdik. Rakibin 2 tane ciddi atağı var. Buralarda bazen fiziksel yetersizliğin sonuçları ortaya çıkıyor. Hamle hatalarımız ortaya çıkıyor. Ayağımızdaki topu rakibe vermenin dezavantajları çıkıyor. Her şeye rağmen bütün eksiğiyle, güzelliğiyle önemli olan 3 puandı. Futbolcu kardeşlerimi yürekten mücadeleleri için kutluyorum. İnşallah rabbim devamını nasip etsin" dedi.



Giresunspor cephesi



Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Golü yedikten sonra Boluspor istediklerini bizden daha çok yapan takım oldu. Biz oyundan düştük. Aslında skor ne olursa olsun, oyuncuların oyundan kopmayıp, ilk yarıdaki oyun disiplininde devam etseler belki buradan istediğimiz sonuçla dönebilirdik. Oyunu iki bölüme ayırmak gerekir. İlk yarı girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremeyince Boluspor'un da ikinci yarı belki ilk pozisyonunda golü bulması moralimizi ve motivasyonumuzu bozdu. Ondan sonra istediklerini sahaya yansıtamayan bir Giresunspor vardı. Devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. Boluspor'u da tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA