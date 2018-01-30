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Boluspor, Gazişehir Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu oynayacağı Gazişehir Gaziantep karşılaşması hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Boluspor, Gazişehir Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu oynayacağı Gazişehir Gaziantep karşılaşması hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta evinde lider olan Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayılan Boluspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra gol vuruşu ile devam eden antrenman, dar alan oyunu ile devam etti. Antrenman, stretching ile sona erdi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Teknik Direktör Fuat Çapa'nın görevden ayrılmasının ardından yeni Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile yakaladığı yükselişle puan tablosunda 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor. - BOLU

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