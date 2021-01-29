Boluspor, Ganalı Edwin Gyasi'yi renklerine bağladı
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Boluspor, Ganalı Edwin Gyasi'yi renklerine bağladı

29.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:50
Boluspor, Ganalı Edwin Gyasi'yi renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Ganalı orta saha oyuncusu Edwin Gyasi'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Ganalı orta saha oyuncusu Edwin Gyasi'yi kadrosuna kattı.

Transfer çalışmaları devam eden Boluspor, 29 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

De Graafschap, Heracles Almelo, Roda JC, Aalesund, CSKA Sofya, FC Dallas ve Yılport Samsunspor takımlarında forma giyen Gyasi, sezonun ilk yarısında Yılport Samsunspor forması ile 14 maça çıktı.

Öte yandan Boluspor'da forma giyen Muhammet Raşit Yöndem ise sezon sonuna kadar Şanlıurfaspor'a kiralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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