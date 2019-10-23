Boluspor galibiyet serisi peşinde

23.10.2019 13:12

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahalarında karşılaşacakları Keçiörengücü'ü yenerek galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.

Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, pazar günü oynadıkları ve ilk galibiyetlerini aldıkları Giresunspor maçının değerlendirmesini yaptı.

Çok kritik ve önemli bir galibiyet sonrası çok daha moralli ve mutlu olduklarını aktaran Özköylü, "Üzerimizdeki stresi, gerginliği bir nebze olsun atlatmanın sevincini yaşıyoruz. Haftalardır ihtiyaç duyduğumuz 3 puana ulaşmak takım üzerinde de çok pozitif bir etki yarattı. Maça çıkarken gerçekten maçın sonucunda olabilecek bir olumsuzluğun bizim adımıza çok daha büyük sıkıntılar doğurabileceği bir gerçekti. Böylesine stresli ve gergin bir ortamda oyuncuların rahat olmadığı, istediklerini rahat yapamadıkları bir ortamda oynanan maçta alınan galibiyet ne olursa olsun çok önemli." şeklinde konuştu.

Özköylü, Giresunspor karşılaşmasında oyuncularının haftalardır harcadığı emeğin karşılığını galibiyetle aldıklarına değinerek, bundan sonra önlerinde çok uzun bir yol olduğunu söyledi.

Hala sıkıntılardan kurtulmadıklarını, eksikleri bulunduğunu anlatan Özköylü, "Çok azimli bir şekilde çalışıyoruz. Çok istekli bir takımımız var. Bulunduğumuz yerden bir an önce yukarılara çıkmak için gerçekten çok özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Futbolcular, üzerlerindeki gerginliği attı"

İlerleyen haftalarda oynayacakları maçlarda alınacak güzel sonuçların kendilerine çok katkı yapacağını vurgulayan Özköylü, futbolcuların alınan Giresunspor galibiyetiyle bir nebze olsun üzerlerindeki gerginliği attığını dile getirdi.

Özköylü, 2 gün sonra Keçiörengücü ile çok önemli bir maça daha çıkacaklarını belirterek, hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Keçiörengücü karşılaşmasına kalan 2 gün içerisinde de hem taktiksel olarak hem de fiziksel olarak tüm çalışmaları yapacaklarına değinen Özköylü, "Keçiörengücü maçına hazır bir şekilde sahada olacağız. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Karşımızda henüz mağlubiyet almamış bir takım var. Biz ikinci galibiyetimizi alıp, rakibe de ilk mağlubiyetini yaşatmak için sahada mücadelemizi yapacağız. Galibiyet serisini başlatmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA