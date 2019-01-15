Boluspor-Galatasaray Maçı Öncesi Statta Temizliği

Boluspor-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı karla kaplı olan Atatürk Stadyumu'nda temizlik çalışmaları başladı. Bolu'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kent merkezinde devam eden kar yağışı nedeniyle, saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı Atatürk Stadyumu karla kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu Atatürk Stadyumu'nda kar küreme çalışmaları başladı. Kar yağışının devam ettiği kent merkezinde, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı ise önümüzdeki saatlerde belli olacak.

(Faruk Çidem/İHA)

Kaynak: İHA