Boluspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

14.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:40

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özöylü, basit goller yediklerini belirterek, "Tabi böyle sıkıntılı bir süreci yaşamak, böyle sonuçlar almak hepimizi üzüyor. Bugün isteğimiz, arzumuz çok farklıydı. Maçtan önceki beklentimiz çok farklıydı. Daha iyi oynamamız lazım, daha çok mücadele etmemiz lazım, daha çok rakibe direnç koymamız lazım ama bu anlamda yumuşak kalıyoruz. Bu direnci ortaya koyamıyoruz. Eksik oyuncularımızın saha içinde olmayışı da var. Bugün ilk 11'de oynayabilecek 5 tane oyuncumuz yoktu. Onların yerini doldurmaya, farklı bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Yani genel anlamda o katkıyı alamadığımız zaman sahada istediğimiz ortaya çıkmıyor. Basit goller yedik. Birinci gol aut atışından oldu. İkinci gol yine biz hücumdayken attığı bir gol oldu. Savunmada uzak durmamız, adamlara top aldırmamız, döndürmemiz, basit çalım yememiz var. Bunları yaparsanız zaten bir şeyleri düzeltemezsiniz" dedi.



"Her hafta bir sakat veriyoruz"



Son haftalarda alınan sonuçların kendi hatalarından kaynaklandığını ve takımda sakat oyuncular olduğunu kaydeden Özköylü, "Son 4 haftadır yediğimiz gollerin hepsine baktığımız zaman hepsi kendi hatamız. Savunmamızda bireysel hatalar, olması gereken yerde adamımızın olmaması, top kaptırmamız, bir şeyler eksik yapılıyor. Eksik olduğu zaman da, rakipler bunu değerlendiriyor. Artık kalan 2 maçı en iyi şekilde geçmeyi istiyoruz. Bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için devre arasının gelmesini bekleyeceğiz. Oradan sonra yapacağımız çalışmalar ve hamleler ki, ciddi bir planlama yapmamız gerekiyor. Bu çok ciddi görünüyor. Takımın kalitesini direncini, oyuncu seviyesini çok yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Çocukların hepsi iyi niyetliler ama yetmiyor. Yetmediği için de sonuç alamıyorsunuz. Haftalardır alınan sonuçlar, mağlubiyetlerin gelmesi iyice tedirginliği arttırıyor. Bunu kaldırabilecek kapasitede oyuncu sayımız çok az. Her haftada bir sakat veriyoruz. Bu maçta da bir sakat verdik. Yani maalesef sezon başının etkileri şu dönemde bizi etkiliyor ve zor durumda bırakıyor" şeklinde konuştu.



"Bu işi düzelteceğiz"



Savaşmaya devam edeceklerini söyleyen Özköylü, "Yani teslim olmak yok, savaşmaya devam edeceğiz. Planlamamızı doğru yapıp, farklı bir takım ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapamadığınız zaman zaten bir şeyler herkesin düşündüğü gibi olur. Ben böyle düşünmek istemiyorum. Ben hiçbir zaman teslim olmayacağım. Oyun anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama önde üretemiyoruz, arkada basit gol yiyoruz. Böyle olunca da oynadığınız oyununda, gayretinde hiçbir anlamı yok. Üzgünüz, taraftarımız da üzgün. Hepsinden özür diliyoruz ama emin olsunlar düzelecek. Biz düzelteceğiz bu işi. Hiçbir şekilde bu takımı bu noktada bırakmayacağız. En azından bu seneyi hep olumlu bakarak bu seneyi geçeceğiz" ifadelerini kullandı.



Fatih Karagümrük cephesi



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak ise, "Galibiyete ihtiyacımız vardı. İyi oynadık. İlk yarıda 2-0 yapınca oyunu tutmamız lazımdı. Orada panik yaptık. Pasa dönmemiz, oyunu elde tutmamız lazımdı. Maalesef zaman zaman oldu, zaman zaman olmadı. Genelde oyuncularım iyi oynadı ama bazı oyuncularımız istediğimiz performansı yakalayamadı. Geldiğimden bu yana 2 mağlubiyet, 2 beraberlik vardı. Biri kupada. Dolayısıyla çok önemli bir ihtiyacımız vardı. Devre arasına girerken herkesin eksiğini gediğini görmesi için önemliydi. Şimdi 2 hafta kaldı. Bunları da kayıpsız inşallah kapatırız ve toparlanma ile rehabilitasyon dönemini iyi geçirip istediğimiz yerlere varabilecek bir takım oluşturabiliriz. İki takım oyuncuları da centilmence oynadı" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA