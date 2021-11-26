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Boluspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Boluspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın evinde oynayacağı Eyüpspormaçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın evinde oynayacağı Eyüpspor

maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 14'üncü haftasında kendi evinde yarın oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına tamamladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor'a 3-2'lik mağlup olarak puansız evine dönen kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Reha Erginer yönetiminde hafta boyunca 3 puana kilitlenerek çalışmalarını sürdürdü. Bugün son antrenmanını yapan Bolusporlu oyuncular ligde ilk yarıyı üst sıralarda tamamlamak için mutlak galibiyet peşinde koşacak.

Eyüpspor ile mücadele edecek olan Boluspor'da, kart cezalısı oyuncu bulunmazken, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sakatlık nedeniyle karşılaşmada yer almaması bekleniyor. Boluspor, ligin ilk 13 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlikle topladığı 13 puanla, tabloda 15'inci sırada yer alıyor. - BOLU

Boluspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Boluspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Boluspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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