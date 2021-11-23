Boluspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor'a 3-2'lik skorla mağlup olarak evine puansız dönen kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde, kendi tesislerinde günde çift antrenmanla hazırlanıyor. Erzurumspor maçı sonrası verilen iznin ardından ilk antrenmanına çıkan Bolusporlu oyuncular düz koşu, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Boluspor, ligde 13 hafta geride kalırken 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 15. sırada yer alıyor. - BOLU