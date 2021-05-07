Boluspor Eskişehirspor maçının ardından
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Boluspor Eskişehirspor maçının ardından

Boluspor Eskişehirspor maçının ardından
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in son haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Eskişehirspor karşılaşması ev sahibi takımın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in son haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Eskişehirspor karşılaşması ev sahibi takımın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "İyi oynadığımız bir maç. Oyunun ve topun hakimiydik. Skor da bizim lehimize bitti. Kötü bir iç saha performansımız vardı. Ligin son maçı da olsa bunu da sonlandırdığımız için bir nebze de olsa mutluyuz. 7'inci hafta 2 puanla göreve başladım burada. 42 puanla ligi bitirdik. 18'inci sıradaydık Eskişehirspor'un altında. Bu pandemi sürecine ve kulüplerin genel ekonomik sıkıntılarına bakarsak oldukça başarılı bir sezon geçti diyebilirim. Bu konuşmalarım bir kesim tarafından eleştirilecektir. Başından beri her şeyin eleştirildiği gibi. Küçük bir kesim de olsa her şeyden memnuniyetsiz, her şeyi eleştiri üzerine kuran var. Onların amacı üzüm yemek olmadı. Onların amacı her zaman bağcıyı dövmek ama anlamadıkları şey bu kulüp onların kulübü. Böyle davranarak hem kulübe zarar veriyorlar hem de kulübün marka değerini düşürüyorlar. Genel anlamda başarılı bir sezon geçirdik. Bu maçı kazanarak 3 puanla ligi noktaladık. Mutluyuz" şeklinde konuştu.

Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Rasim Söğüt ise, "Planladığımız gibi başlayamadık. Oyunun tamamı böyle oldu. Kötü bir oyun oynadık. Vasat altı bir oyun oynadık. Bugün itibariyle sezonu sonlandırmış bulunuyoruz. Üzgünüz. Önümüzdeki sezon bir alt ligde oynayacağız. Genç oyuncularımıza bugün şans verdik ama performanslarından memnun kalmadık. Önümüzdeki sezon daha iyi geçirmek dileğiyle bu sezonu sonlandırıyoruz" dedi. - BOLU

Boluspor Eskişehirspor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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