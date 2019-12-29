Boluspor - Eskişehirspor maçının ardından

29.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:31

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Yardımcı Antrenörü Fatih Çardak, "Stres düzeyi çok yüksek bir maç oynadık. İlk yarı istediklerimizi yapamadık, çok kolay top kayıpları yaşadık ama yine de golü bulduk. İkinci yarı başlarken yediğimiz gol, oyun planlarımızda bazı değişikliklere gitmemize neden oldu. Bunların içinde zaten Poepon'un görmüş olduğu kırmızı kart da var. Daha çok savunma kurgusuna dönük bir yapıya büründük ve daha çok geçiş hücumları ile beraber rakibi zorlamaya çalıştık. Çokta verimli olduğumuzu düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonlar var. Maçı kazandırabilecek pozisyonlarımız var" dedi.



Eskişehirspor cephesi



Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise, "Gerçekten zor bir maç oldu. Önemli pozisyonlarımız vardı, yenebilirdik. 2 gündür takım ile birlikteyim. 2 günde oyuncularımı motive etmeye çalıştım. Sağ olsun ellerinden gelen her türlü çalışmayı da yaptılar. Oyuncularım ile gurur duyuyorum. Eskişehirspor'a yakışır bir mücadele ettiler. İyi oynarken gol yedik. İkinci yarı oyuncularıma şunu söyledim; Eskişehirspor taraftarına armağan edin bu galibiyeti. Çıktılar, aslanlar gibi mücadele ettiler ve golü bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Yenebilirdik. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehirspor, inşallah bu ligde kalacak. Umudumuz devam ediyor" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA