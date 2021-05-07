Boluspor- Eskişehir maçının ardından
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Boluspor- Eskişehir maçının ardından

Boluspor- Eskişehir maçının ardından
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in son haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini ve sezonu 3 puanla kapattıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in son haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini ve sezonu 3 puanla kapattıklarını söyledi.

???????Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor karşısında çok iyi oynadıklarını ifade ederek, "Oyunun ve topun hakimiydik. Skor da bizim lehimize bitti. Tabi kötü bir iç saha performansımız vardı. Ligin son maçı da olsa bunu sonlandırdığımız için bir nebze mutluyuz." şeklinde konuştu.

Açıklamasında geride kalan sezonu da değerlendiren Erginer, "Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse ligin yedinci haftasında 2 puanla göreve başladım. Baktığımızda 42 puanla ligi bitirdik. Göreve başladığımda 18. sıradaydık. Eskişehirspor'un bile altında. Bu pandemi sürecine ve kulüplerin genel ekonomik sıkıntılarına hepsine bakarsak oldukça başarılı bir sezon geçti diyebilirim. Genel anlamda başarılı bir sezon geçirdik. Bu maçı da 3 puanla kapattık. Mutluyuz." dedi.

Yasin Söğüt: "Üzgünüz, önümüzdeki sezon bir alt ligde oynayacağız"

Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Yasin Söğüt ise kötü başladıkları bir maçı o şekilde tamamladıklarını belirtti.

Oyunun tamamında başladıkları gibi oynadıklarını dile getiren Söğüt, "90 dakika boyunca kötü bir oyun oynadık. Vasat altı bir oyun oynadık. Bugün itibari ile sezonu sonlandırmış oluyoruz. Üzgünüz, önümüzdeki sezon bir alt ligde oynayacağız." diye konuştu.

Söğüt, bugün genç futbolcularına da şans verdiklerini ancak performanslarından memnun kalmadıklarını da dile getirerek, önümüzdeki yıl daha iyi bir sezon geçirmek ümidiyle bu sezonu tamamladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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