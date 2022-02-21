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Boluspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Zafer Göder - Spor
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Boluspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Altaş Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Altaş Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde ısınma hareketleri ve koşusuyla başlayan antrenman, pas-koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Reha Kemal Erginer koordinesinde gerçekleşen antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda top kapma çalışması yapan Bolu ekibi, son bölümde dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Boluspor, bu maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor karşılaşması, 25 Şubat Cuma günü oynanacak.

Boluspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Boluspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Boluspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Boluspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Zafer Göder - Spor

Denizlispor, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Haberler

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