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Boluspor - Denizlispor maçının ardından -2-

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Spor

- Boluspor - Denizlispor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" Denizlispor Teknik Direktörü Bulut Turhan: "Milli maç sonrası orta sıralara tırmanacağız" TFF 1. Lig'in 8.

BOLU (İHA) - - Boluspor - Denizlispor maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer:

"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz"

Denizlispor Teknik Direktörü Bulut Turhan:

"Milli maç sonrası orta sıralara tırmanacağız"

BOLU - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Denizlispor karşılaşması 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Baştan sona üstün olduğumuz bir maçı 2 puan kayıpla tamamladık. İlk yarı rakibe 1 pozisyon verdik, geri kalan 90 dakikada gol pozisyonu yok. Çok fazla sayıda da gol pozisyonuna girdik. Geçmiş haftalarda oynadığımız oyun standardını bu maçta da yakaladık. İyi oynuyoruz. Ama bitiricilikle ilgili sıkıntılarımız var. İlk golü bulsak zaten çok farklı bir maç oynanacak. Rakip çok fazla kapandı. Gol yemedikçe de dirençlendi. Ama biz buna rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Geçen maçlara göre üretkendik. Ama topu 3 direğin arasına sokamadık. Bizim için oldukça üzücü bir maç oldu. Gol kaçırma şanssızlıkla açıklanamaz. Daha çok çalışacağız. İyi oynuyoruz. Bu oyunu devam ettireceğiz. Daha da geliştireceğiz. Maç boyunca 27 şut atmışız, 35 orta yapmışız. Bunların sonucunda golü de bulmanız gerekiyor. Bu puan kayıplarını ileride çok arayacağımızı düşünüyorum. Çünkü kazanmamız gereken maçlar. Ama oyunculara da çok fazla denilecek bir şey yok. Çok mücadele ediyorlar. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Bulut Turhan ise, "İki devreli bir maç oldu. İlk yarıda biz daha iyi oynadık. Baskılıydık. İyi mücadele ettik. İkinci yarının başlarında Boluspor daha iyi oynadı. Oyuna hakimdi. İkinci yarının sonlarına doğru dengeyi sağladık. Gol pozisyonlarına da girdik. Dengeli bir maçtı. Her iki takım için de birer puan hak edildi diye düşünüyorum. 3 puanı herhangi birisi alsaydı haksızlık olurdu gibi geliyor. Her iki takım da 3 puan alabilirdi. 1 puan deplasmanda bizim için iyi sayılır. Milli maç arası var. O arayı iyi değerlendirip sonraki maçlara daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Denizlispor iyi yolda. Takım oturuyor. Daha iyi oynamaya başladık. bundan sonra mazeretimiz yok. Artık iyi maçlar oynayıp sonuca gideceğimiz kanaatindeyim. Milli maç sonrası orta sıralara tırmanacağız. Takımımıza güveniyoruz" dedi.

Boluspor - Denizlispor maçının ardından -2-

Boluspor - Denizlispor maçının ardından -2-

Boluspor - Denizlispor maçının ardından -2-

Boluspor - Denizlispor maçının ardından -2-

Boluspor - Denizlispor maçının ardından -2-

Boluspor - Denizlispor maçının ardından -2-
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Spor Haberleri
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