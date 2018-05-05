Boluspor - Denizlispor Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Denizlispor karşılaşması Boluspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, oyuncularını tebrik ederek başladığı basın toplantısında, "Çok önemli bir işi başardılar. 16 kez onları burada tebrik ettim. 16 kez kazanmak kolay bir şey değildi. Çok güzel bir sezon geçirdiler, onlar adına, bizim adımıza, camia adına da. Çünkü çok geriden geldik. En çok gol yiyen takımken en az gol yiyen takım olduk. Deplasmanda en çok kazanan takım olduk. En çok galip gelen takım olduk. Her şeyi başardık bir tek Süper Lig'e çıkmak kaldı. İnşallah onu da biz başaracağız. Buradan öncelikle ilk 2'den çıkan takımları tebrik ediyorum. Hayırlı olsun onlara. Düşen takımlara da geçmiş olsun. İnşallah play-off'lardan sonra da bizi tebrik ederler. Biz çıkarız, bunu da fazlasıyla hak ediyoruz" dedi.

Karafırtınalar, play-off'larda ilk maçın Gazişehir Gaziantep'le oynanacağı ve Boluspor'un ligde Gaziantep deplasmanında mağlup olmasına ilişkin bir soruya ise, "O zamanki Boluspor ile şimdiki Boluspor arasında dağlar kadar fark var. Biz çok daha efektif oynayabilen bir takım haline geldik. Daha az gol yiyen bir takım haline geldik. Bu play-off'larda da gerekli stratejiyi uygulayıp, onların analizini en iyi şekilde yapıp oradan avantajlı bir skorla ikinci maç için döneceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, biz oyun içinde şu takım olsun bu takım olsun diye bir şeye de girmedik. Çıktık oyunumuzu oynadık ve kazandık. Belki berabere bitirseydik Erzurum'la eşleşecektik ama öyle bir tercih yapmadık. Baştan beri söylüyorum, kim çıkarsa çıksın fark etmez. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. İnşallah herşey hayırlısıyla bizim lehimize biter" şeklinde cevap verdi.

Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Hamit Cihan ise, maçı değil sezonu değerlendirirsek iyi olur diye düşünüyorum. Bu kadar kısa sürede, bu kadar geriden gelip de rakibin üzerine geçmek, gerçekten iyi bir iş başardığımız inancı içerisindeyiz. Bunun için gerçekten çok çalıştık, çok iyi konsantre olduk. Her maç bizim için bir final maçıydı. Bu süreyi iyi bir performansla tamamladığımızdan çok mutluyuz. Denizlispor'a, camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU