Boluspor'da Transfer

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen İrfan Başaran ile sözleşme imzaladı.



Kulübün Karaçayır Mahallesinde bulunan tesislerine gelen Başaran, burada kendisini 1 yıllığına Boluspor'lu yapan sözleşmeye imza attı.



Törende konuşan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, bundan 10 sene önce Galatasaray'dan alamadıkları İrfan Başaran ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.



Orta saha oyuncusu Başaran ile 1 yıllık mukavele imzaladıklarını kaydeden Çarıkçı, "Özellikle Orduspor'da gösterdiği performans ile isim yapmıştır. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da iyi bir performans sergiledi. Bolu'nun havası, güzelliğiyle beraber, İrfan'ın burada çok daha verimli olacağını düşünüyorum. İnşallah bu transfer Bolumuza hayırlı olur." dedi.



İrfan ise Boluspor'a transfer olmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



27 yaşındaki orta saha oyuncusu Boluspor'un kendisini çok güzel karşıladığını da sözlerine ekleyerek, "Büyük bir camiaya geldim. Sezon sonunda şampiyon olacağımızı ümit ediyorum. Bolu şehri de bunu taraftarıyla, camiasıyla hak ediyor. Bende inşallah şampiyonluk yolunda iyi katkı sağlarım ve hedefimize ulaşırız." şeklinde konuştu.