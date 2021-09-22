Boluspor'da teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara PCR testi yapıldı - Haberler Spor
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Boluspor'da teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara PCR testi yapıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor
Boluspor'da teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara PCR testi yapıldı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline, Gençlerbirliği maçı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi yapıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline, Gençlerbirliği maçı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi yapıldı.

Kırmızı beyazlılar, ligin 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Müsabaka öncesi Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerine gelen Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına PCR testi yaptı.

Test sonuçlarının yarın belli olacağı belirtildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri
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