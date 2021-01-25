Boluspor'da taraftarlardan pankartlı tepki
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Boluspor'da taraftarlardan pankartlı tepki

25.01.2021 22:18 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:22
Boluspor'da taraftarlardan pankartlı tepki

TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da kötü gidişata tepki gösteren kırmızı-beyazlı taraftarlar, kulübün önüne "Ele güne rezil ettiniz" yazılı pankart astı.

TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da kötü gidişata tepki gösteren kırmızı-beyazlı taraftarlar, kulübün önüne "Ele güne rezil ettiniz" yazılı pankart astı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, kötü başladığı ligin ilk yarısını 19 puanla 12'nci sırada tamamladı. İkinci yarıda 2 oyuncusunu gönderen ve ara transferde sadece 1 oyuncu transfer eden Boluspor, ikinci yarının ilk maçını deplasmanda Keçiören Ankaragücü ile oynadı. Karşılaşmanın henüz 2'nci dakikasında İrfan Akgün'ün şutuyla kalesinde ilk golü gören kırmızı beyazlılar, 64'üncü dakikada Cem Ekinci'den gelen 2'nci golle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.Taraftarlar ligin ikinci yarısına mağlup başlayarak kente dönen Beypiliç Boluspor'a aldığı yenilgiden dolayı tepki gösterdi. Bir grup taraftar kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerine giderek, "Ele güne rezil ettiniz" yazılı pankart astı. Tesislerin önünde bekleyen taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde ayrıldı

 


- Bolu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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