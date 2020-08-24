Boluspor'da sportif direktörlüğe Barbaros Gözneli getirildi
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da sportif direktörlük görevine Barbaros Gözneli getirildi.
24.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:45
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da sportif direktörlük görevine Barbaros Gözneli getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 12 yıldır futbol dünyasında önemli kulüplerde görev alan Gözneli'nin, son olarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de idari menajer yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Boluspor sportif direktörlüğüne getirilen Gözneli'ye, görevinde başarılar dilendi.
Kaynak: AA