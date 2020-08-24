Boluspor'da sportif direktörlüğe Barbaros Gözneli getirildi TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da sportif direktörlük görevine Barbaros Gözneli getirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da sportif direktörlük görevine Barbaros Gözneli getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 12 yıldır futbol dünyasında önemli kulüplerde görev alan Gözneli'nin, son olarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de idari menajer yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Boluspor sportif direktörlüğüne getirilen Gözneli'ye, görevinde başarılar dilendi.

Kaynak: AA