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Boluspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

28.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:32
Boluspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirildiği bildirildi.

Açıklamada, Özköylü ve ekibine, verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Boluspor, 24 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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