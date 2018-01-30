AFRİN HAREKATI'NDA 11. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Boluspor'da Hırslı Antrenman

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı.

Boluspor'da Hırslı Antrenman

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Boluspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması yaptı. Antrenman gol vuruşu çalışması ve dar alan oyunu ile sona erdi. Bolusporlu futbolcuların antrenmanda oldukça hırslı olduğu görüldü.

- Bolu

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.