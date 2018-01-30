Boluspor'da Hırslı Antrenman

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Boluspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması yaptı. Antrenman gol vuruşu çalışması ve dar alan oyunu ile sona erdi. Bolusporlu futbolcuların antrenmanda oldukça hırslı olduğu görüldü.

- Bolu