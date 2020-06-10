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Boluspor'da hedef ligde kalmak

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ligde kalmayı hedeflediklerini bildirdi.

Boluspor'da hedef ligde kalmak
10.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:02

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ligde kalmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin başladığını hatırlatarak, 12 Haziran'da Süper Lig'in, 19 Haziran'da 1. Lig'in başlayacağını söyledi.

Pandemi sürecinden önce son 3 maçta çıkış yaptıklarını dile getiren Çarıkcı, iki galibiyet ve bir beraberlik aldıklarını, sonraki süreçte koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere ara verildiğini kaydetti.

Çarıkcı, yaklaşık 2 aydır takımın kampta olduğunu belirterek, "Teknik direktörümüz Fırat Gül İzmir'e gitmedi ve Bolu'da kaldı. Takım bir ay boyunca bireysel olarak çalışma yaptı. Son bir aydır takım idmanı yapılıyor." diye konuştu.

Takımın hazır olduğunu anlatan Çarıkcı, "21 Haziran'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'da oynayacağımız Altınordu maçına hazırız. Sakat oyuncular biraz moralimizi bozuyor. İnşallah kalan 6 maça odaklanacağız. Takımın ve teknik heyetin morali yerinde. İnşallah 6 maçı en iyi şekilde tamamlayıp ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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