Boluspor'da Hedef Finale Kalmak

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, playoff'un ilk maçında deplasmanda Gaziantep'i yendikten sonra kendi evlerinde ki maçtan sonra finale kalmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'i 60 puanla 3'üncü sırada tamamlayarak playoff'lara kalmayı başaran Boluspor, Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.

Kırmızı beyazlılarda hazırlıklar devam ederken açıklamalarda bulunan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Öncelikle son 10 dakikada rakibimiz Erzurumspor iken bir anda Gazişehir Gaziantep oldu. Gaziantep bizim tanıdığımız dostumuz olan bir kulüp. Önemli olan bu maçların dostluk içinde geçmesi. Biz iki yıldan beri bu takımımızı playoff'lara sokuyoruz. Bu sene 60 puan tutturduk. Boluspor tarihinin en yüksek puanı. İlk defa da bu kadar az gol yedik. Tabi Sait hoca ile birlikte Boluspor, müthiş bir başarı yakaladı. Keşke playoff'lara kalmasaydık. Keşke 2 hafta önce şampiyon olsaydık. Boluspor bunu çok hak etti. Artık playofflar'dayız" dedi.

Taraftarlardan destek beklediklerini de ifade eden Çarıkcı, "Bir tek şey istiyoruz. İşadamlarımızı, esnafımızı ve taraftarlarımızı Gaziantep'e bekliyoruz. İnşallah orada bin taraftarımız olursa bize güç katar. Herkesi maça davet ediyoruz. Amacımız oradan iyi bir skorla ayrılmak. Kendi evimizde de yenip finale kalmak istiyoruz" şaklinde konuştu. - BOLU