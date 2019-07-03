Boluspor'da Giray Bulak dönemi - BOLU

Spor oto 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Giray Bulak dönemi başladı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor tesislerinde imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Giray Bulak, yardımcı antrenörler ve yöneticiler katıldı.

Törende konuşan Çarıkcı, teknik direktör Giray Bulak ile 2011 yılında Ankara'da görüştüğünü belirterek, "Orada tabi hocamızın kariyeri çok yüksekti ve yine yüksek. Hep Boluspor bütçesine göre hareket ettiğim için o gün anlaşamamıştık." diye konuştu.

"Hocamızla 4-5 yıldan beri çok iyi ağabey-kardeş ilişkilerimiz oldu" diyen Çarıkcı, "Yaklaşık 8 sene sonra istediğimiz, beklediğimiz çok sevdiğimiz hocamıza yeniden biz kavuştuk. İnşallah yeni hocamız kariyeri, itibarı, kişiliğinin Boluspor'a göre olduğuna inanıyorum. Onun da Boluspor'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu biliyorum." dedi.

Teknik direktör Giray Bulak ise, 8 yıllık bir sabırın sonucunda biraraya geldiklerini ifade ederek, "Müthiş bir zamanlama ve şimdi birlikteyiz. Ama her yıl en azından sezon başı kamp için geldiğim bir kent oldu. Lokasyonu, doğası, çevresi muhteşem bir yer. İnsanı her zaman Türkiye'de takdir edilmiş bir yer. Kulüp yapısı, başkan ve yönetim sürekliliği her zaman değer görmüş bir kulüp. Bir hoca için en avantajlı konu bu zaten. Bu sürekliliğin olması. Bu da bizim için avantaj." şeklinde konuştu.

Boluspor'un hep yüksek hedefleri olduğunu ifade eden Bulak, şunları kaydetti:

"Tabi bu lig çok önemli bir lig. Birinci lig olmadan Süper Lig'e çıkılmıyor. Bu ligde olabilmek için Samsunspor'un, Sakaryaspor'un, Sarıyer'in ve diğer büyük şehir kulüplerinin harcadığı enerjiyi biliyorsunuz. 30 bin kişiye oynamalarına rağmen 50,60,70 milyon bütçe kurmalarına rağmen bu ligi yakalayamıyorlar."

Bulak, Spor Toto 1. Lig'in değerini bilmeyen takımların olduğunu ifade ederek, "Onlar da benim çalıştığım geçen seneki kulüp var. Bunun gibi birkaç kulüp var. Bu ligin çok önemli bir lig olduğunu, önemli hocaların, önemli isimlerin çalıştığı bir lig olduğunu bilmemiz lazım. Zaten bu ligde olursanız Süper Lig'e çıkıyorsunuz. O zaman bu ligde sağlam ayakları üzerine basmak lazım." dedi.

"Türkiye'nin şu andaki ekonomik futboldaki yapısına bakarsak kulüplerin çok dalgalanma içinde olduğunu biliyoruz" diyen Bulak, "Dolayısıyla kendisi üreten yetiştiren bu ürettiğini yetiştirdiğinin değerlerini bilen ve onlarla beraber hedef yakalayan bir takım olacağız. Biz baştan kendimize hiç hedef koymadık. Zaman içerisinde inşallah bazı yerler yakalayabiliriz. Ama bugün tabi ki sadece bu ligin çok bilinen, anılan ve takdir edilen bir kulübü olmak istiyoruz şu anda." şeklinde ifade etti.

Konuşmaların ardından teknik direktör Giray Bulak, bir yıllık anlaşmaya imza attı. İmzanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA