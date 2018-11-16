Boluspor'da Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 25 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ve koşu ile başladı.

Daha sonra pas çalışan oyuncular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 ve sınırlı alan oyunu ile tamamladı.

Boluspor, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.