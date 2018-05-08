Boluspor'da Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinin ilk maçında 11 Mayıs Cuma günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Boluspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde hazırlıklarını sürdüren futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik ağırlık çalışma ve esneme hareketleriyle tamamlandı.

Boluspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştirilecek antrenmanla tamamlayacak.