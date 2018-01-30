AFRİN HAREKATI'NDA 11. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Boluspor'da Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Boluspor'da Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman gol vuruşu çalışması ve dar alan oyunu ile sona erdi.

Boluspor, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.