Boluspor'da Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman gol vuruşu çalışması ve dar alan oyunu ile sona erdi.

Boluspor, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.